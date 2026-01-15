Haberler

Tavşanlı'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Güncelleme:
Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ağaçla çarpıp takla attı. 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüjdeki ağaca çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek istikametine seyir halinde olan 43 DR 704 plakalı otomobil, sürücüsü H.R.K.'nin henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun orta refüjünde bulunan ağaca çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.R.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, karayolları ekipleri de yol üzerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
