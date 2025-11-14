Haberler

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.Y yönetimindeki 06 FNS 974 otomobil Hisarcık-Emet kara yolunun Hisersan yol ayrımında A.E'nin kullandığı 43 KL 682 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü A.E sağlık ekiplerince ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
