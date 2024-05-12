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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazanın detaylarına ilişkin bilgiler verildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.P. yönetimindeki 43 AEF 488 plakalı kamyonet, Kütahya-Gediz karayolu Aslanapa ilçesi yakınlarında aynı yönde seyreden M.A.A'nın kullandığı 43 DY 722 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 19 yaşındaki Sevim Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A.A. ile aynı araçtaki H.A., H.D., Z.Ç. ve Y.Ç., ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücü M.P., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otomobildeki ailenin Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'den nişan merasiminden döndükleri öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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