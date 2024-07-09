Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 öldü 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Kütahya kara yolu Yoncalı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.Ş. idaresindeki 43 AAC 619 plakalı otomobil, M.A.Ş (64) kullandığı 35 YMB 90 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 64 yaşındaki Emine Şahan'ın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Naim Şahin ve 16 yaşındaki Emine Şahin yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA