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Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon
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Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 66 sikke ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 66 adet sikke ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Simav İlçe Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 66 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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