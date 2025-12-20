Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 28 adet tarihi kitap ele geçirirken, iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Merkez ilçesi Yoncalı Mahallesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 28 adet kitap ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA