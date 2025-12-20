Haberler

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 28 adet tarihi kitap ele geçirirken, iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Merkez ilçesi Yoncalı Mahallesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 28 adet kitap ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
title