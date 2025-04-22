Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, bir şüphelinin evinde toplam 148 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Simav ilçesi Yemişli köyünde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen C.Ç.'nin evine gerçekleştirilen operasyonda, 46 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 94 adet sikke, 8 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA