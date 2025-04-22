Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

Bu bir ilk! Dünya, Putin'in sarf ettiği cümleyi konuşuyor
Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış

Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu bu soruyu duyunca silaha sarılmış

Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda bir şüphelinin evinde toplam 148 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 46 obje, 94 sikke, 8 yüzük ve bir dedektör bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, bir şüphelinin evinde toplam 148 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Simav ilçesi Yemişli köyünde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen C.Ç.'nin evine gerçekleştirilen operasyonda, 46 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 94 adet sikke, 8 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.