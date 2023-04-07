Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kütahya'da sürücünün araçtan attığı kağıt parçasının arasından uyuşturucu çıktı

Kütahya'da sürücünün araçtan attığı kağıt parçasının arasından uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da polis uygulama noktasından uzaklaşmaya çalışan sürücünün araçtan attığı kağıt parçasının arasında 0.47 gram olan bonzai maddesi bulundu.

Kütahya'da polis uygulama noktasından uzaklaşmaya çalışan sürücünün araçtan attığı kağıt parçasının arasında 0.47 gram olan bonzai maddesi bulundu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Bahçelievler Mahallesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulama esnasında yere kağıt parçası atarak uzaklaşmaya çalışan M.Y.(31) isimli şahsın yere atmış olduğu kağıt içerisinde 0.47 gram olan bonzai olarak değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title