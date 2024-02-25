Kütahya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde yaşanan silahlı kavgada tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Haydarlar köyünde Ali B. (47) ile Süleyman Uymaz (56) arasında cami önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Ali B., Süleyman Uymaz'ı tüfekle ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan Uymaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uymaz, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ali B'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. - KÜTAHYA