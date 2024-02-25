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Kütahya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde yaşanan silahlı kavgada tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde yaşanan silahlı kavgada tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Haydarlar köyünde Ali B. (47) ile Süleyman Uymaz (56) arasında cami önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Ali B., Süleyman Uymaz'ı tüfekle ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan Uymaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uymaz, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ali B'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aslanapa Jandarma Kütahya Olay Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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