Kütahya'da SİBERAY Ekipleri Siber Suçlara Karşı Bilinçlendirme Faaliyetlerine Devam Ediyor

Kütahya'da SİBERAY Ekipleri Siber Suçlara Karşı Bilinçlendirme Faaliyetlerine Devam Ediyor
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekipleri, siber suçları önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda afiş ve broşürlerle uyarılarda bulunuldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekipleri, vatandaşları siber suçlara karşı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kütahya'da siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen SİBERAY programı kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ekipler, hazırlanan afiş ve broşürlerle vatandaşlara, sosyal medyanın hayatımıza etkileri, güvenlik ve yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı konularında uyarılarda bulundu

Yapılan çalışmalarla, vatandaşların dijital dünyada daha güvenli hareket etmeleri ve muhtemel risklere karşı tedbirli olmaları hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
