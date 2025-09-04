Kütahya'da Siber Suçlarla Mücadele İçin Bilgilendirme Çalışması

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekipleri, vatandaşları siber suçlara karşı bilinçlendirmek amacıyla sokakta bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde ekipler, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet konularında vatandaşlara bilgilendirme faaliyetlerinde bulunarak broşür dağıttı. - KÜTAHYA