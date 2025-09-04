Haberler

Kütahya'da Siber Suçlarla Mücadele İçin Bilgilendirme Çalışması

Kütahya'da Siber Suçlarla Mücadele İçin Bilgilendirme Çalışması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekipleri, vatandaşları siber suçlara karşı bilinçlendirmek amacıyla sokakta bilgilendirme çalışması yaparak, güvenli internet, siber güvenlik ve diğer konularda broşür dağıttı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekipleri, vatandaşları siber suçlara karşı bilinçlendirmek amacıyla sokakta bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde ekipler, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet konularında vatandaşlara bilgilendirme faaliyetlerinde bulunarak broşür dağıttı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Survivor'un yıldız ismi kuzeninin eski kocasıyla evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.