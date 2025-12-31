Haberler

Kütahya merkezli siber dolandırıcılık operasyonu, 2 tutuklama

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi tutukladı. İzmir ve Uşak'ı da kapsayan operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya merkezli olmak üzere İzmir ve Uşak illerini kapsayan operasyon düzenlendi. "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Simav Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheliye ise konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.

Tutuklanan 2 şüpheli, Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

