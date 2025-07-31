Kütahya'da Sahte Alkol Operasyonu: 50 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında ikamete düzenledikleri operasyonda 50 litre alkol ile 8 alkol kiti ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince sahte ve kaçak alkolle mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.
İl merkezinde bir ikamete yapılan aramada; 40 litre etil alkol, 10 litre el yapımı alkol olmak üzere toplam 50 litre sıvı madde ile 8 adet alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Emniyet yetkilileri, sahte içkinin yol açabileceği can kayıplarına karşı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa