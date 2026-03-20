Haberler

Kütahya'da pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi Murat Kaya, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçası üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikada çalışan Murat Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler, Kaya'yı sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü

Eski kulüp başkanı ile kardeşini öldürdü, böyle yakalandı
Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası

Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Soluğu cezaevinde aldılar
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerinin efsane ismi hayatını kaybetti
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram müjdesini memleketinde verdi
Süper Lig'in eski yıldızı ayağını kırdı

Futbolun en kötü yanı! Üzülmemek imkansız