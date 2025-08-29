Kütahya'da Park Halindeki Otomobil Yangında Küle Döndü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeyken çıkan yangında bir otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Uğur Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
