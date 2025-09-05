Haberler

Kütahya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Kaza, Çukurköy Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzeri 3 Eylül Caddesi Kavşağında meydana geldi. 30 Ağustos Caddesinden Çukurköy sanayisi istikametine seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki 43 AHR 579 plakalı otomobil ile 3 Eylül Caddesi üzerinden Menderes Caddesi istikametine seyir halinde olan N.F.Ö. idaresindeki 43 AHR 819 plakalı motosikletin çarpıştı. Kaza sonucu sürücü N.F.Ö. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
