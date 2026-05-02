Kütahya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu'nun 11'nci kilometresinde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine doğru seyir halinde olan İsmail Başusta idaresindeki 07 CGU 157 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan araç, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanarak Porsuk Çayı yatağına düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emine Başusta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan sürücü İsmet Başusta'ya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, daha sonra ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Emine Başusta'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

