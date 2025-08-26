Kütahya'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Emet istikametinden Hisarcık ilçesine seyreden Adem K. yönetimindeki 26 HA 371 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü Adem K. ve araçta bulunan Havva K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
