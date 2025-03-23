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Kütahya'da Otomobil ile Motosikletin Çarpışması: İki Yaralı

Kütahya'da Otomobil ile Motosikletin Çarpışması: İki Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. Hayrettin G. idaresindeki 48 RP 164 plakalı otomobili seyir halinde iken Melek Demir idaresindeki 43 ABC 704 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü anne Melek Demir ve motosiklette yolcu konumunda bulunan kızı Elif Demir yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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