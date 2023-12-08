Kütahya'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, TOKİ Akkent Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, TOKİ Akkent Mahallesi Barış Pınarı Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesinden şehir merkezi istikametine gelmekte olan 2 otomobil çarpıştı. Kazada ismi belirtilmeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA