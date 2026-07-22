Haberler

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul-Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 31 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 31 kişi yaralandı.

İstanbul-Kuşadası seferini yapan M.E.G. idaresindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüste bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada yaralanan 31 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı

İstanbul'dan yola çıkan otobüste korkunç kaza! Onlarca yaralı var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Yarı çıplak paylaşım yaptı! Cinsiyet değiştiren Rüzgar'ın son hali
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak

Trump bu açıklamayı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım

Yeni partiye katılacak mı? Zeydan Karalar kararını resmen duyurdu
Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor

Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
Mauro Icardi, Beşiktaş'a haber yolladı: Size gelmek istiyorum

Ezeli rakibe haber yolladı: Size gelmek, kendimi ispat etmek istiyorum
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu

Motosiklet üzerindeyken saldırıya uğradı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu