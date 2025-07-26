Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kütahya'nın Sofça köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına 10 arazöz ve helikopterle müdahale edildi, ancak çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Kütahya'nın Sofça köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Kütahya-Eskişehir sınırında yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Kütahya Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim sonrası hızla bölgeye sevk edildi. Yangının ormanlık alana yayılmasını engellemek amacıyla 10 arazözle yoğun bir müdahale başlatıldı.

Alevlerin büyüme riski taşıması nedeniyle hava desteği de talep edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan yangın söndürme helikopteri, müdahale çalışmalarına katılarak yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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