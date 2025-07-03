Kütahya'da Orman Yangını 11 Saatte Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da Orman Yangını 11 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Gediz ilçesinde çıkan yangın, 32 arazöz ve çok sayıda itfaiye ile 11 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangının bir biçerdöverden çıktığı bildirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla 11 saat sonra kontrol altına alındı.

Saat 13.30'da Yenikent Beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasındaki yangın bir biçerdöverin çıkardığı kıvılcımla başlamış ve rüzgarın etkisiyle buğday tarlalarından ormanlık alana sıçramıştı. Yangına 32 arazöz, 27 hizmet aracı, 9 itfaiye aracı ve 25 iş makinesi ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu 11 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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