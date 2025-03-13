Kütahya'da Motosikletli Polislerden Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada bir kişinin telefon kılıfının arka kısmında kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Fatih Mahallesinde yapılan çalışmalarda, 12 suç kaydı bulunduğu öğrenilen M.I (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında telefonunun arka kısmında, 8 parça halinde toplamda 2 bin 508 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA