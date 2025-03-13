Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Trump'ın kabinesinde bir Konyalı

Trump'ın kabinesinde bir Konyalı! Kritik görev onu bekliyor
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı

Kütahya'da Motosikletli Polislerden Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polislerden Uyuşturucu Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da motosikletli polis timleri, bir şahsın telefon kılıfında sakladığı uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. 24 yaşındaki M.I.'nın üzerinde yapılan aramada, toplamda 2 bin 508 içimlik bonzai bulunarak gözaltına alındı.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada bir kişinin telefon kılıfının arka kısmında kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Fatih Mahallesinde yapılan çalışmalarda, 12 suç kaydı bulunduğu öğrenilen M.I (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında telefonunun arka kısmında, 8 parça halinde toplamda 2 bin 508 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
img

Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden böyle koştu
img

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri yabancıya satıldı! İşte fiyatı

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı

Kripto platformları için son tarih açıklandı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru

"Bu sene farklı bir sorum olacak" dedi, gündeme oturdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.