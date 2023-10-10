Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda,

İ.E. (23) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, A.Ş. (25) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, iki parça halinde 33,50 gram bonzai ve 0,58 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA