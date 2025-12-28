Hisarcık'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet çöp konteynerine çarparak kaza yaptı. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, yolcu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hisarcık 82. Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullah Arda Varol (17) yönetimindeki 43 AGT 706 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak kaldırıma çıkan motosiklet çöp konteynerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Varol, sevk edildiği Hisarcık Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosiklette yolcu olarak bulunan B.P ise Emet Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.