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Kütahya'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki Mehmet Derin, direksiyon hakimiyetini kaybederek beton direğe çarptı. Hastaneye kaldırılan Derin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi'nde Mehmet Derin idaresindeki 43 AGM 488 motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Derin (20) 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Derin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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