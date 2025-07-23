Kütahya'da Mikser ve Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya'da mikserin tıra çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Gediz-Uşak Karayolu üzerinde Sanayi Sitesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. (43) idaresindeki 07 AAC 450 plakalı mikser, önünde bulunan M.Ö.'nün kullandığı 43 LJ 171 plakalı tır ve 43 AGB 591 plakalı dorseşd Sanayi Sitesi'ne dönüş yapmak istediği sırada hızla çarptı. Yaşanan çarpmanın etkisiyle savrulan mikser, refüjdeki bir ağacı yıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan mikser sürücüsü İ.D.. ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca Sanayi Sitesi içerisinden sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA