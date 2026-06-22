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Kütahya'da kırmızı bültenle aranan hükümlü yakalandı

Kütahya'da kırmızı bültenle aranan hükümlü yakalandı
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Kütahya’da Yunus Timleri tarafından durdurulan bir şahsın, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca sahte kimlik kullandığı için hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın uluslararası kırmızı bültenle aranan hükümlü olduğu ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından gerçekleştirilen kimlik kontrolü sırasında şahsın ibraz ettiği kimliğin sahte olduğu belirlendi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda şahsın gerçek kimliği tespit edilirken, sorgulamada INTERPOL tarafından Kırmızı Bülten ile uluslararası düzeyde arandığı anlaşıldı.

Şahsın ayrıca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 25 bin TL adli para cezasının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs hakkında sahte ve geçersiz kimlik kullanması nedeniyle "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan da adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs hakkında gerekli yasal süreç devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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