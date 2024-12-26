Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
Savcı, çobanın sözlerini duyunca üzerine yürüdü
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler

Kütahya'da Kayıp Olarak Aranan Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Kayıp Olarak Aranan Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Yaşin Bozbey'in, trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Bozbey'in otomobili Porsuk Çayı'na uçtu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Yaşin Bozbey'in, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bir fabrikada çalışan Bozbey'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri ve ailesi tarafından başlatılan arama çalışmaları, acı haberle noktalandı. Bozbey'in kullandığı 64 AAB 339 plakalı otomobilin, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda Porsuk Çayı'na uçtuğu tespit edildi.

Evli ve iki çocuk babası Bozbey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ailesiyle bir olan zanlı polisin burnunu kırdı
img

İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
img

İşverenler yeni talebini duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın son 'parti' anketinde çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne CHP birinci oldu
Son "parti" anketinde çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne CHP birinci oldu
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Dünyaları kazanacak! Fatih Terim, Arabistan'a imzaya gidiyor
Dünyaları kazanacak! Arabistan takımına imzaya gidiyor

Son Dakika Haberleri

Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.