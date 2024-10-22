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Kütahya'da Kayıp Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da Kayıp Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Gediz ilçesinde 18 Ekim'den bu yana kaybolan 52 yaşındaki Asiye Günay'ı bulmak için jandarma, AFAD ve diğer ekipler yoğun bir şekilde hem karadan hem de havadan arama çalışmaları yapıyor. Kaymakam Hakan Alkan, ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 18 Ekim'den bu yana haber alınamayan 52 yaşındaki Asiye Günay'ı arama çalışmaları, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan titizlikle devam ediyor. Arama çalışmaları, Asiye Günay'ın kaybolduğu Akkaya Köyü ve çevresindeki köylerde yoğunlaştırıldı.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, kayıp Asiye Günay'ın Akkaya Köyü'ndeki evini ziyaret ederek eşi Nurettin Günay ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Kaymakam Alkan, ekiplerin seferber olduğunu belirterek, "Arama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede olumlu bir neticeye ulaşacağız. Ekiplerimiz hem karadan hem havadan en ince detayına kadar çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekipleri, bölgedeki aramalarını genişleterek sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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