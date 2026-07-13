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Gediz OSB'de çalışan kadınlara KADES eğitimi

Gediz OSB'de çalışan kadınlara KADES eğitimi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 62 kadına KADES uygulamasını tanıtarak kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadınların şiddet olaylarında hızlı şekilde yardım talebinde bulunabilmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışan kadınlara yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtım etkinliği düzenlendi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen faaliyette, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 62 kadın vatandaşa eğitim verildi.

Eğitimde, kadın haklarının korunması, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal farkındalığın artırılması ve acil durumlarda kullanılabilecek Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Jandarma ekipleri, uygulamanın kullanım şekli ve sağladığı imkanlar hakkında katılımcıları bilgilendirirken, eğitim sonunda 62 kadın vatandaşın cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek uygulamanın aktif şekilde kullanılması sağlandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve KADES uygulamasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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