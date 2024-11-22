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Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: Büyük Miktarda Ürün Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: Büyük Miktarda Ürün Ele Geçirildi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Simav ilçesinde düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve tütün ürünlerine büyük bir darbe vurdu. Operasyonda 70 bin makaron, 21,5 kg kıyılmış tütün ve 24 kg bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla kaçak tütün ve tütün ürünlerine büyük darbe vurdu.

Simav ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla üretilen ve piyasaya sürülmek istenen çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda, 70 bin 270 adet içi tütün dolu veya boş makaron, 21,5 kilogram kıyılmış tütün, 24 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 52 adet elektronik sigara likiti, 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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