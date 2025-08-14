Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: Büyük Miktarda Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, kaçak sigara ve tütün imalatı yapılan adrese düzenlediği operasyonda 13 kilo 900 gram tütün ve 34 bin 900 makaron ele geçirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kaçak sigara ve tütün imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 2 adet sigara sarma makinesi, sigara sarımında kullanılan 1 adet kompresör, 13 kilo 900 gram tütün, 34 bin 900 adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
