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Kütahya'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıbaba köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, B.S, M.Ö, A.F. ve M.B'yi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Yapılan aramada bulunan dedektör ve kazı malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.