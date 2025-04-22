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Kütahya'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 101 Adet Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 101 Adet Ele Geçirildi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 101 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 101 adet elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, merkez bölgesinde yapılan operasyonda, 101 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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