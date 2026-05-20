Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'ndan aranan şahıslara yönelik uygulama
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde 12-14 Mayıs 2026'da düzenlenen uygulamalarda 5 bin 447 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. 7'si tutuklanırken 7'si serbest bırakıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.
12-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen uygulamalara 82 tim ve unsur ile 271 personel katıldı. Çalışmalar kapsamında 5 bin 447 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 14 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 7 kişi ise adli makamlardaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Açıklamada, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını; istihbarata dayalı, teknolojik imkanlardan azami ölçüde faydalanarak ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. - KÜTAHYA