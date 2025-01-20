Kütahya'da Jandarmadan Sahte Alkol Operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 18 litre sahte alkollü içki, sahte içki yapımında kullanılan 33 litre etil alkol ve 17 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Simav ilçesi Yağıllar köyünde gerçekleştirilen operasyonda, 18 litre sahte alkollü içki, sahte içki yapımında kullanılan 33 litre etil alkol, 17 adet alkol aroma kiti ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA