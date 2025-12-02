Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 115 Şüpheli Yakalandı
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği istihbari ve saha çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 115 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 50'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAD) ve ilçe jandarma komutanlıklarının koordineli yürüttüğü istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, kasım ayı boyunca çeşitli suçlardan aranan 115 kişi yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 50'si çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüphelilerden 63'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise para cezalarını ödedikten sonra serbest kaldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeni ile emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla istihbarata dayalı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknolojik imkanların etkin şekilde kullanıldığı operasyonlarda jandarma ekipleri, ilgili kurumlarla iş birliği içinde kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. - KÜTAHYA