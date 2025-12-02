Haberler

Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 115 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 115 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği istihbari ve saha çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 115 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 50'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAD) ve ilçe jandarma komutanlıklarının koordineli yürüttüğü istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, kasım ayı boyunca çeşitli suçlardan aranan 115 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 50'si çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüphelilerden 63'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise para cezalarını ödedikten sonra serbest kaldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeni ile emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla istihbarata dayalı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknolojik imkanların etkin şekilde kullanıldığı operasyonlarda jandarma ekipleri, ilgili kurumlarla iş birliği içinde kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Trump'tan Honduras seçimleri için uyarı: Çok ağır sonuçları olur

Trump'tan bir ülkeye daha tehdit: Çok ağır sonuçları olur
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor

Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.