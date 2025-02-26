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Kütahya'da İzinsiz Sürek Avı Yapan 10 Kişiye İdari İşlem

Kütahya'da İzinsiz Sürek Avı Yapan 10 Kişiye İdari İşlem
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Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde Simav Akdağ bölgesinde izinsiz sürek avı yapan 10 kişi tespit edilerek tutanak düzenlendi.

Kütahya'da izinsiz sürek avı yaptığı tespit edilen 10 kişiye idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendiği bildirildi.

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Gediz Şefliği Av Koruma ve Kontrol personelleri tarafından yapılan denetim esnasında Simav Akdağ bölgesinde, Dağardı devlet avlağı sınırları içerisinde izinsiz bir şekilde sürek avı yaptığı tespit edilen 10 kişiye idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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