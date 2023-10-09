Kütahya'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Olayda 1 adet detektör ve 15 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Aslanapa ilçesi Ballıbaba köyünde yapılan operasyon sonucunda B.S., M.Ö., A.F., ve M.B. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet detektör ve 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA