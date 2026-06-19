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Kütahya'daki iş kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

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Kütahya'da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Kütahya'da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen iş kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışma sırasında iskelenin üzerine devrilen makara nedeniyle iskele çöktü. İskele üzerinde çalışan 4 işçi yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Yaralı işçiler Süleyman Türkoğlu, Hamit Sarı, M.O. ve A.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan işçilerden Hamit Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen Süleyman Türkoğlu da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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