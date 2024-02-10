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Kütahya'da inşaat halindeki kulübe çöktü, yaşlı adam hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Demirciören köyünde inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Demirciören köyünde inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Merkez Demirciören köyünde inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu bu sırada içeride çalışan kulübenin sahibi 65 yaşındaki İlhan Kahraman, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. 3 kişilik AFAD ekiplerince enkaz altından çıkarılan İlhan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahraman'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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