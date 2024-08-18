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Kütahya'da iki ayrı kazada 2 kız kardeş ve bir kadın hayatını kaybetti

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Kütahya'da aynı gün içinde gerçekleşen iki farklı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İki genç kız ve bir kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kütahya'da iki ayrı kazada 2 kız kardeş ve bir kadın hayatını kaybetti

KÜTAHYA - Kütahya'da aynı gün içinde gerçekleşen iki farklı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen 2 ayrı kazada, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki genç kız ve bir kadın hayatını kaybetti.

İlk Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Dumlupınar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirtilmeyen 43 ADG 562 plakalı otomobil, düğün salonundan dönerken eşiyle birlikte çevre yolunun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki İmiş Tıraş isimli kadına çarptı. Otomobilin çarptığı İmiş Tıraş olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer kaza ise, Kütahya Eskişehir karayolu, Eskişehir istikametinde meydana geldi. Üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kız kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Kütahya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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