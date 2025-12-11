Kütahya'da araçlardan ses sistemi hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı araçlardan ses sistemleri ve elektronik eşyalar çalan iki şüpheliyi yakaladı. Yapılan araştırmalarda 7 araçtan toplam 5 adet bufferli ses sistemi ve diğer elektronik eşyaların çalındığı belirlendi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı araçlardan ses sistemi ve elektronik eşya çalan iki şüpheliyi yürüttükleri titiz çalışma sonucu yakaladı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği araştırmalarda, 7 araçtan toplam 5 adet bufferli ses sistemi, 5 adet teyp, 10 adet hoparlör, 2 adet amfi, 1 adet bass sistemi ve 4 adet ses kolonu çalındığı belirlendi. Olayların aydınlatılması için 56 farklı güvenlik kamerasına ait 336 saatlik görüntü detaylı olarak incelendi.
Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen iki şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA