Kütahya'da Hamile Kadın Bebeğini Havalandırma Boşluğuna Attı

Kütahya'da hamile olduğunu ailesinden gizleyen 20 yaşındaki kadın, banyo yaparken doğurduğu bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna attı. Apartman sakinlerinin duyduğu bebek sesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Bebeğin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kütahya'da hamile olduğunu ailesinden gizleyen 20 yaşındaki genç kadın, banyoda doğurduğu bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna attı.

Olay, İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinin havalandırma boşluğundan bebek sesi duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, havalandırma boşluğunda poşet içinde bir bebek bulundu.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve yaşadığı belirlenen yeni doğmuş erkek bebek, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında yaşayan E.Y. (20), babasının ise M.G. (22) olduğu belirlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
