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Kütahya'da freni boşalan midibüs önce park halindeki iki otomobile sonra da bir apartmanın duvarına çarptı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da freni boşalan midibüs önce park halindeki iki otomobile sonra da bir apartmanın duvarına çarptı

Kütahya'da freni boşalan yolcu minibüsü önce iki araca sonra da bir apartmana çarparak durabildi.

Kütahya'da freni boşalan yolcu minibüsü önce iki araca sonra da bir apartmana çarparak durabildi.Kazada ölen yada yaralanan olmazken apartman ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde meydene gelen olayda, B.G. yönetimindeki yolcu midibüsünün preni boşaldı. Midibüs önce park halindeki iki otomobile daha sonra da bir apartmanın duvarına çarptı.

Polis, maddi hasarın oluştuğu kazayla alakalı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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