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Kütahya'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Kütahya'da, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şahıs, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, cezasının infazı için Kütahya Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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