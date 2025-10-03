Haberler

Kütahya'da Emekli Emniyet Müdür Yardımcısına Veda Yemeği

Kütahya'da Emekli Emniyet Müdür Yardımcısına Veda Yemeği
Kütahya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Öztekin onuruna düzenlenen veda yemeğinde, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir teşekkür ederek plaket ve hediyeler takdim etti.

Emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Kütahya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Öztekin onuruna veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeği, Polis Evi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Öztekin'e bugüne kadar olan özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bundan sonraki yaşantısında ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutluluklar diledi. Öztekin'e hizmet anısına plaket ve hediyeler verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

