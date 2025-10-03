Kütahya'da Emekli Emniyet Müdür Yardımcısına Veda Yemeği

Emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Kütahya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Öztekin onuruna veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeği, Polis Evi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Öztekin'e bugüne kadar olan özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bundan sonraki yaşantısında ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutluluklar diledi. Öztekin'e hizmet anısına plaket ve hediyeler verildi. - KÜTAHYA