Kütahya'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Süleyman Karagil, 21 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Kütahya'da bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Süleyman Karagil, 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde bir sitenin havuz bakımını yapmak üzere kuyuya inen Karagil, burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç işçi, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Karagil bugün memleketi Aslanapa'nın Örenköy köyünde toprağa verilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme

Galatasaraylılara müjde! Napoli'den Osimhen için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor! Büyükşehirler için vahim uyarı

2025 iyi gitmiyor! Son 52 yılın vahim sonucu kayıtlara geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.